«Спартак» предложил Гулиеву искать новый клуб. Хавбек планирует остаться до конца контракта

«Спартак» не рассчитывает на полузащитника Аяза Гулиева.
Красно-белые уведомили игрока, что он может искать себе новый клуб, сообщает «Спорт-Экспресс».
Сам 24-летний футболист не намерен делать этого и планирует остаться в «Спартаке» до конца контракта, срок которого истекает летом 2023 года.
Напомним, в мае 2020-го Гулиева перевели в «Спартак-2» из-за конфликта с сербским тренером Владом Чепзановичем, проводившим занятия вместо Доменико Тедеско.
Последний официальный матч за основную команду хавбек провел 4 ноября 2019 года.