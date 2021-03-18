«Спартак» предложил Гулиеву искать новый клуб. Хавбек планирует остаться до конца контракта

не рассчитывает на полузащитника .

Красно-белые уведомили игрока, что он может искать себе новый клуб, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сам 24-летний футболист не намерен делать этого и планирует остаться в «Спартаке» до конца контракта, срок которого истекает летом 2023 года.

Напомним, в мае 2020-го Гулиева перевели в «Спартак-2» из-за конфликта с сербским тренером Владом Чепзановичем, проводившим занятия вместо Доменико Тедеско.

Последний официальный матч за основную команду хавбек провел 4 ноября 2019 года.