Мурад Мусаев: «Есть проблемы с психологией, нет командного духа и единения. Я отвечаю за это»

Главный тренер прокомментировал поражение от (0:5) в 24-м туре .

– Что произошло?

– Это происходит не первый матч. Есть проблемы, которые связаны с психологией, с тем, что нет командного духа, командного единения. И от этого получается, что в простых ситуациях мы пропускаем мячи, усложняем с первых минут себе жизнь.

Это проблема, в первую очередь, тренера. Я за это отвечаю. Соперник сегодня был лучше во всех компонентах и заслуженно добился победы.

– Ну то есть можно сказать, что это не футбольные причины, не тактические, а скорее проблемы раздевалки?

– Возможно, что проблема в головах. Уровень нашего мастерства достаточно высок, по подготовке к сопернику – то, что ожидали, то и увидели. Вопрос, почему мы это не делаем. Вопрос, наверное, в голове или в том, что происходит внутри команды.

– Я слышал, что бурные эмоции были у футболистов, когда они проходили в раздевалку. Ощущение, что действительно у них друг к другу что-то накипело. Или так кажется?

– После таких игр эмоции должны оставаться на поле, чтобы такие результаты не происходили. А после игры что уже размахивать кулаками? Надо было эмоции оставлять с первых минут на поле.

– Сейчас наверняка пойдет волна в прессе на тему того, что называется фамилия Гончаренко. Как вы к этому относитесь?

– Нормально отношусь. Нормальные вещи. Когда нет результата, первый, кто должен за это отвечать, – это тренер. То, что эти разговоры идут... ну а как они не будут идти, если мы проигрываем с крупным счетом, если мы находимся на таком месте?

Об этих вопросах я должен в первую очередь поговорить с руководством, больше вам нечего сказать, – заявил Мусаев в эфире «Матч Премьер».

Мусаев после 0:5: «Готов оставить пост, если так будет лучше для команды. Ответ руководства «Краснодара» вы слышали»