Леон Мусаев: «У «Зенита» самый сильный состав в стране, воспитанникам туда очень сложно пробиться. Даже выйти на замену трудно»

Полузащитник Леон Мусаев, зимой перешедший из «Зенита» в «Рубин», высказался о малом количестве игрового времени, которое получают воспитанники петербуржцев.

– Кроме тебя, с начала сезона в «Зените» были еще два воспитанника – и , которые не очень часто играли. Обсуждал с ними, почему клуб нечасто доверяет своим игрокам?

– Общаемся, но «Зенит» в последние годы практически все выигрывает в России и делает это с сильнейшими игроками. Объективно, у них самый сильный состав в стране, и туда очень сложно пробиться своим воспитанникам.

Да, такое положение вряд ли понравится хоть какому-то футболисту, но в «Зените» даже выйти на замену очень трудно.

– Семак объяснял, почему воспитанники играют не так часто?

– Каждый подходил к нему с такими вопросами, он всегда открыто готов обсудить любые темы, связанные с игрой. Это нормально – подойти и спросить, почему мало играешь.

Но я считаю, что это зависит только от меня самого. Значит, конкуренты были сильнее, потому что Семак не ставил бы тех, кто ему просто нравится больше, по каким-то неигровым причинам.

– Семак говорил, что у «Зенита» есть опция обратного выкупа твоего трансфера. Для тебя когда-нибудь вернуться в «Зенит» – мечта?

– На данный момент я настроен только на победы с . «Зенит» мне дал все в футбольном плане, я благодарен клубу, но сейчас я в Казани, и пока не думаю, как моя карьера может сложиться где-то за пределами города и клуба, – сказал Мусаев.

Семак о воспитанниках «Зенита»: «Кто из них играет на уровне лидера РПЛ? Кто лучше Малкома, Азмуна, Дзюбы?»