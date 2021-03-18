Сергей Семак: «Дзюбе важно, чтобы был вызов. Он завязан на своем эмоциональном состоянии»

Главный тренер «Зенита» высказался о форварде .

– Наверное, одна из самых значимых тем для болельщиков – это Дзюба. Представим, что завтра Артем объявит о завершении карьеры. Как изменится игра «Зенита» без него?

– Мы же играли без Артема и побеждали. Дзюба – важный футболист для нашей команды, и он подтверждает этот статус своей игрой. Посмотрите, сколько забивают Азмун и Дзюба.

Я не думаю, что до «Зенита» у Артема и Сердара раньше была настолько высокая и стабильная результативность. Понятно, что Артем завязан на своем эмоциональном состоянии. Для него важно, чтоб был вызов.

– Так изменится ли игра?

– Конечно, изменится. Если вместо Артема будут играть нападающие схожей фактуры, как или , то, возможно, игра изменится в меньшей степени, но тоже будет другой. Если в атаке окажется Мостовой, то игра будет кардинально другой.

– То есть без Дзюбы станет меньше навесов?

– Естественно. Если в атаке невысокий форвард, то какой смысл в навесах? Тут уже нужны прострелы и фланговые передачи. Хотя тоже возможны варианты: в недавнем матче с Сербией форвард сборной Португалии Диогу Жота два мяча забил головой, не обладая высоким ростом. Но никто почему-то не говорит, что Португалия играет навесами!

Невозможно объяснить что-то тому, кто не хочет слышать и понимать. Если человек категорически настроен и считает, что «Зенит» играет навесами, то пусть объяснит и покажет. Если условный Иванов или Петров не принимает мяч между линиями и не обыгрывает защитников один в один, то он не делает этого потому, что это не его сильные качества.

Раньше я говорил, что мы провисаем в плане индивидуальных действий, ударов по воротам, обыгрышей, а сейчас пришли Малком и – и мы стали больше обыгрывать и бить.

– Вы допускаете, что можете посадить условного Дзюбу или Азмуна на скамейку и дать, например, Дриусси шанс сыграть на его любимой позиции?

– Условно – конечно. Но нужно, чтобы футболисты были сильнее того же Артема. Если мы поймем, что игрок готов лучше Дзюбы или Азмуна, то попробуем.

– Сейчас все выглядит так, что за Дзюбой всегда забронировано место в основе. И это в том числе потому, что «Зенит» играет по схеме 4-4-2.

– У нас и так всего два-три игрока, которые постоянно выходят на замену. Пока не было ситуаций, когда набирался полный состав, – сказал Семак.

Семак о воспитанниках «Зенита»: «Кто из них играет на уровне лидера РПЛ? Кто лучше Малкома, Азмуна, Дзюбы?»