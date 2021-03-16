«Салах даже близко к Рамосу не подойдет». Роберто Карлос об 1/4 ЛЧ

Бывший защитник Роберто Карлос, говорят о предстоящих матчах «сливочных» с «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги чемпионов, пошутил о встрече и .

«Салах даже близко к Рамосу не подойдет. Это будет эпизод, о котором будут много говорить.

Мы встретимся с хорошей командой. Первый матч состоится дома, форма «Реала» намного лучше, чем у , поэтому они должны решить исход противостояния дома.

Важно, чтобы все игроки были в распоряжении Зидана, а травмированные вернулись как можно скорее», – сказал бразилец.

В первом тайме финального матча чемпионов-2018 Салах получил серьезную травму плеча в столкновении с Рамосом.