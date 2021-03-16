«Салах даже близко к Рамосу не подойдет». Роберто Карлос об 1/4 ЛЧ

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Роберто Карлос Серхио Рамос Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Мохамед Салах Футбол

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос, говорят о предстоящих матчах «сливочных» с «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги чемпионов, пошутил о встрече Серхио Рамоса и Мохамеда Салаха.

«Салах даже близко к Рамосу не подойдет. Это будет эпизод, о котором будут много говорить.

Мы встретимся с хорошей командой. Первый матч состоится дома, форма «Реала» намного лучше, чем у «Ливерпуля», поэтому они должны решить исход противостояния дома.

Важно, чтобы все игроки были в распоряжении Зидана, а травмированные вернулись как можно скорее», – сказал бразилец.

В первом тайме финального матча Лиги чемпионов-2018 Салах получил серьезную травму плеча в столкновении с Рамосом.

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