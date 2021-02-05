Жерар Пике: «Судьи помогают «Реалу», начиная с молодежных команд»

Защитник «Барселоны» поделился воспоминаниями об игре против «Реала» на одном из детских турниров.

Каталонский клуб вел со счетом 2:0, однако проиграл 2:3. Хет-триком в составе отметился Альберто Лора, сейчас выступающий за клуб третьего испанского дивизиона «Марино де Луанко».

Победный гол был забит после того, как мяч отобрали у Пике.

«Это фол, парень! Судьи помогают «Реалу», начиная с молодежных команд», – сказал Пике, глядя на повторы этого эпизода в документальном фильме от Movistar.