Жерар Пике: «Судьи помогают «Реалу», начиная с молодежных команд»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился воспоминаниями об игре против «Реала» на одном из детских турниров.
Каталонский клуб вел со счетом 2:0, однако проиграл 2:3. Хет-триком в составе «Мадрида» отметился Альберто Лора, сейчас выступающий за клуб третьего испанского дивизиона «Марино де Луанко».
Победный гол был забит после того, как мяч отобрали у Пике.
«Это фол, парень! Судьи помогают «Реалу», начиная с молодежных команд», – сказал Пике, глядя на повторы этого эпизода в документальном фильме от Movistar.