Пике за слова о судьях и «Реале» могут дисквалифицировать или оштрафовать

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) рассмотрит высказывания защитника «Барселоны» о судьях, сообщает Diario Sport.

Футболист заявил: «Недавно бывший арбитр сказал, что 85% судей поддерживают . Как они не будет свистеть в его пользу? Даже бессознательно, как они могут не свистеть больше в пользу одной команды?»

RFEF оценит, ставят ли высказывания Пике под сомнение честность арбитров лиги. Если будет принято такое решение, дело передадут в комитет по проведению соревнований, который откроет дело в отношении защитника «Барсы».

Если будет установлено, что Пике нарушил статью дисциплинарного кодекса о высказываниях в СМИ о судьях, то игрока могут дисквалифицировать на срок от 4 до 12 матчей или наказать штрафом от 601 до 3005 евро.