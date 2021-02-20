Дзюба об армрестлинге: «Иностранцам в «Зените» говорил, что не перевелись еще богатыри на Руси и нет у них, чужеземцев, никаких шансов»

Нападающий вспомнил об игре с Халком и историях, связанных с бразильцем.

– В одном из интервью в списке любимых партнеров вы поставили на первое место Халка. Почему?

– На протяжении всей карьеры в разных клубах у меня были потрясающие одноклубники, играть с которыми было одно удовольствие. Но Халк – это Халк.

Он настолько полезно играет на команду, проходит, бьет, стреляет, постоянно делает тебе передачи, ты все время в работе, у тебя всегда есть шанс. Он номер один, индивидуально сильнее всех, лучший. Играть с ним вместе было большой честью и большим удовольствием.



– Главные ваши истории, связанные с бразильцем.

– Расскажу две. Первая – все иностранцы пытались победить меня в армрестлинг, и это не удавалось никому, в том числе и Халку.

Только Ансальди один или два раза со мной справился за счет своей интересной техники: он кисть тебе выворачивает и кладет твою руку. Но если ему не удавалось захватить кисть, я силой его перебарывал.

И они все психовали и злились – как же так! А я им отвечал, что не перевелись еще русские богатыри на Руси и что нет у них, чужеземцев, никаких шансов.



И вторая – как-то раз они меня здорово разыграли. Дело было в Португалии на сборах, когда я только полгода в команде провел. За столом сидит толпа легионеров – Ломбертс, Нету, Витцель, Гарай, Кришито – и зовет меня к себе, особенно Халк с . Иди, мол, сюда, посиди с нами, Дзюба, брат, мы тебя любим-уважаем. Я думаю, как-то странно, с чего это вдруг – а они меня все подзывают и подзывают.

Наконец решаюсь – подхожу, улыбаюсь, приятно же, признали меня парни. И они пододвигают мне стул, Халк еще приобнял, руку так на плечо положил, придавил сверху, я сажусь – и вдруг как подлечу вверх с криками! Эти гады зубочистки надломили и все сиденье ими утыкали.

Это был хороший подкол, очень весело было, мы все вместе посмеялись потом от души, – сказал Дзюба.