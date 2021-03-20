Сергей Семак: «У меня достаточно жесткости, когда она нужна. Зачем мне плетка, если «Зенит» добивается результата?»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на претензии по поводу нехватки жесткости.

– Геннадий Орлов недавно сказал: «Семаку не хватает плетки! Он не диктатор. Но, видите, есть потери. Игроки снизили к себе требования на тренировках...» Вы согласны?

– Нет, конечно. Как можно говорить о том, что игроки снизили требования к себе, не видя тренировок? У нас же есть статистика, мы каждую тренировку отслеживаем, кто сколько бегает. Я этого не понимаю.

– А не считаете, что вам не хватает плетки – то есть жесткости?

– Зачем она мне? У меня достаточно жесткости тогда, когда она мне нужна. Я не собираюсь быть другим. Самое важное, что я должен делать, – выполнять задачи, поставленные передо мной. Какими методами – это уже мое личное дело.

У нас практически нет проблем с дисциплиной, не бывает конфликтов. Зачем мне плетка, если в команде рабочая атмосфера и мы добиваемся результата?

– Высказывают ли ваши помощники свое несогласие по каким-нибудь моментам во время матчей? Прислушиваетесь ли вы к их мнению?

– Мы постоянно обмениваемся информацией с ассистентами. Каждый может высказать свое мнение.

– Можете привести пример того, когда помощники вас переубедили?

– Примеры есть, но они частные – кого заменить, как перестроиться. Одна голова – хорошо, а две-три – лучше.

Мне может показаться, что у нас в каких-то моментах проседает одна составляющая, а мне возражают: «Нет, дело в другом». Иногда кажется, что играли здорово, а потом пересматриваешь матч – не все так гладко. А бывает и наоборот, – сказал Семак.

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