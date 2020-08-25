Мхитарян призвал прекратить конфликт в Нагорном Карабахе: «Наши дети имеют право жить в мире»

Полузащитник сборной Армении и «Ромы» Генрих Мхитарян высказался об обострении конфликта в Нагорном Карабахе.
«Сегодня утром я узнал о крупномасштабном нападении азербайджанской армии на Нагорный Карабах (де-факто независимое государство, населенное армянами, располагающееся на территории Азербаджана, согласно административно-территориальному делению Азербайджанской Республики), целью которого было гражданское население Степанакерта и прилегающих районов.
Призываю международное сообщество срочно вмешаться и помочь остановить военные действия против мира и безопасности в регионе.
У нас есть неотъемлемое право жить на своей родине без угрозы существованию. Наши дети имеют право жить в мире, а не прятаться в убежищах.
Я всегда со своей нацией», – заявил Мхитарян в твиттере.
Сегодня Армения ввела военное положение в стране в связи с обострившимся конфликтом с Азербайджаном. Стороны обвиняют друг друга в провокациях и эскалации насилия.
We have an unalienable right to live in our homeland without an existential threat. Our children have the right to live in peace rather than hiding in shelters.— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) September 27, 2020
I always stand by my Nation🤍#ArstakhStrong pic.twitter.com/sxauwsoRcT