Мхитарян призвал прекратить конфликт в Нагорном Карабахе: «Наши дети имеют право жить в мире»

Полузащитник сборной Армении и «Ромы» высказался об обострении конфликта в Нагорном Карабахе.

«Сегодня утром я узнал о крупномасштабном нападении азербайджанской армии на Нагорный Карабах (де-факто независимое государство, населенное армянами, располагающееся на территории Азербаджана, согласно административно-территориальному делению Азербайджанской Республики), целью которого было гражданское население Степанакерта и прилегающих районов.

Призываю международное сообщество срочно вмешаться и помочь остановить военные действия против мира и безопасности в регионе.

У нас есть неотъемлемое право жить на своей родине без угрозы существованию. Наши дети имеют право жить в мире, а не прятаться в убежищах.

Я всегда со своей нацией», – заявил Мхитарян в твиттере.

Сегодня Армения ввела военное положение в стране в связи с обострившимся конфликтом с Азербайджаном. Стороны обвиняют друг друга в провокациях и эскалации насилия.

We have an unalienable right to live in our homeland without an existential threat. Our children have the right to live in peace rather than hiding in shelters.



I always stand by my Nation🤍#ArstakhStrong pic.twitter.com/sxauwsoRcT