Алаев о молодежке: «Матчи против Франции и Дании показали наш истинный уровень. Мы разочарованы»

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Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал выступление сборной России на молодежном чемпионате Европы.

«Мы разочарованы результатом, так как гораздо большего ждали от этой команды. Мы восемь лет не попадали в финальную часть чемпионата Европы, смогли пройти тяжелую группу.

Впервые за долгое время молодежка укомплектована игроками из команд РПЛ, многие из которых играют ключевую, системообразующую роль в своих клубах. Поэтому у нас и болельщиков от турнира были большие ожидания, и первая игра внушила оптимизм.

Но матчи против сборных Франции и Дании показали наш истинный уровень, эти команды оказались гораздо сильнее нас во всех компонентах. К сожалению, довольно ранние голы в двух заключительных матчах ломали наш план на игру, а плана Б как такового у нас не оказалось. Без него сложно переломить неудачно складывающийся ход матча, плюс разница в физическом уровне, и в итоге нам не удалось показать, за счет чего мы хотели добиться положительного результата.

Предстоят детальный разбор ситуации и беседа с тренерским штабом», – сообщил Алаев.

Молодежка разочаровала: получили 0:3 в решающем матче. Дания порвала нашу оборону и все решила за полторы минуты

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