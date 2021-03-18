Обляков о Евро U21: «Все ребята понимают, что пройти дальше возможно»

Полузащитник молодежной сборной России Иван Обляков дал комментарий после матча с Францией (0:2) на групповом этапе Евро-2021 (U21).

«Обидное поражение. Нам не удался небольшой 10-минутный отрезок, когда мы проиграли пару единоборств. Французы сразу наказали нас. Ничего сверхъестественного не произошло. Франция изначально была фаворитом группы, хоть и проиграла датчанам.

Сейчас все еще в наших руках, нужно побеждать. Будем стараться, сделаем все, что от нас зависит. Надо восстановиться, потом поговорим о Дании. Выйдем на игру с серьезным настроем как на последнюю битву. У нас очень хорошая команда, есть индивидуально сильные ребята, мы способны победить.

Я считаю, мы ни в чем не уступили Франции, если не считать тот отрезок. Они физически были мощнее, конечно. Но мы и до игры знали, что французы — сильная команда, футболисты мощные и техничные, с ними сложно бороться. Но с мячом играли как они хорошо, так и мы. Я бы не сказал, что в центре они нас переиграли.

Повторюсь, плохих настроений после матча в команде нет, все ребята понимают, что пройти дальше возможно», – сказал Обляков.

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