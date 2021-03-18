Черчесов о 2:1 со Словенией: «России удалось почти 90 минут хорошо сыграть. Весь матч на таком уровне контролировать сложно»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча против Словении (2:1) в квалификации ЧМ-2022.

– Это был лучший матч для сборной за последнее время?

– Нет-нет. Мы в Лиге наций сыграли [хорошие] матчи – правда, не полностью. Были хорошие матчи: и с Венгрией тайм, и с Сербией тайм, и с Турцией тайм. Сегодня нам удалось почти 90 минут на хорошем уровне сыграть. Понятно, были определенные моменты, когда мы отдавали инициативу, но всю игру на таком уровне, наверное, контролировать сложно.

– Вы перешли на игру в три защитника. С чем это было связано?

– Во-первых, мы видим своих игроков: кто в каком состоянии, как играет в своих клубах. Ну и, наверное, в таком матче мы должны учитывать все – и, естественно, соперника. У них фланги хорошие, поэтому мы их закрыли. И практически все игроки играли на тех позициях, на которых им комфортно в клубе, чтобы во время игры у них не было времени для адаптации. Просто у нас реально нет времени проводить тактические занятия.

– Как штаб готовился к Иличичу, который стал главной звездой сборной Словении?

– Во-первых, он практически все игры играет на хорошем уровне, ответственно, что ли. Игрок такого уровня всегда... Ну, вы видели, что против него были два опытных игрока: Кудряшов и Жирков. Ну, естественно, мы не играли персонально, но те игроки, которые с ним оказывались, – мы им подсказали, как против него лучше играть, но, согласитесь, все равно свои номера он сделал и гол классный забил.

– То, что Мухин вышел, дебютный матч за сборную, – это была история под Иличича, учитывая, что он хорошо в мячи вгрызается?

– Да-да. Ну, Мухин нам понадобился потому, что играет на этой позиции в «Локомотиве». Он быстрый, мобильный, чувствует позицию, сделал несколько перехватов. Меня уже пять человек спросили, не рисковал ли я выпускать в таком матче первый раз – абсолютно нет. Мы знаем, что он может, и верим в него.

– Другая замена – Головин. С чем она была связано?

– Ну, первый тайм, надо сказать, не до конца ему удался. И в перерыве он сказал, что немножко потягивает у него мышцу, и мы в таких случаях не рискуем. У него все нормально, но мы никогда не рискуем игроками, – сказал Черчесов в эфире канала «Матч Премьер».

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