Слуцкий о Головине: «Надо переходить только в топ, туда, где сверхзадачи. Англия – первые 7 клубов»

Главный тренер поделился мнением о перспективах полузащитника «Монако» .

– Головина сватают в «Севилью».

– Нет, Головину надо переходить только в топ.

– «Севилья», по-вашему, не топ?

– Я сейчас не про «Севилью» говорю. Он, по крайней мере, не в курсе, что у него есть предложение от «Севильи». Он не знает. Может быть, знают его агенты, я с его агентами на эту тему не разговаривал.

Просто сейчас идет на 4-м месте в чемпионате Франции. Это хороший показатель. Они там, может, поборются еще и повыше. Высокая вероятность игры в еврокубках.

Поэтому ему если уж переходить, то в команду точно выше. Ну вот вы уверены, что прямо выше сегодняшнего «Монако»? Что если они сойдутся в очной встрече, мы увидим значительную разницу в уровне команд? Я в этом не уверен.

Ну а смысл тогда какой? Здесь он уже третий сезон, здесь он лидер, полностью адаптирован. По мне, если уж уходить, то действительно чтобы игра стоила свеч.

– Ну куда, в «Барсу» или в «Реал»?

– Не знаю, в лондонский.

– Ну одно дело «Монако» играет против «Парижа», , , к чемпионату Франции меньше внимания. Другое – ты будешь играть против «Барселоны», «Реала». Когда Смолов играл – Смолов вышел, Смолов забил, Смолов отдал, до сих пор ему вспоминают мячи «Барселоне» и . Акцент совсем другой на Испанию.

– Ну это ты со своей колокольни смотришь. Ему абсолютно все равно, кто и как пишет. Уровень чемпионата Франции точно очень высокий. Я смотрю все их матчи. Там очень сложная лига. Там каждую игру ты не постоишь ни одну секунду. Мотивация у тебя очень высокая, надо очень много двигаться, постоянно вести силовую борьбу и уже на этом фоне проявлять все свои технические скиллы.

Я считаю, что ему нужно идти уже только туда, где прямо вот сверхзадачи. Или же Англия – первые топ-6, топ-7 клубов, – сказал Слуцкий.