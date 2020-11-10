Головин интересен «Севилье»

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в сферу интересов «Севильи», утверждает Metaratings.ru.
По данным источника, скауты испанского клуба следят за россиянином. В данный момент «Севилья» занимается поиском нового атакующего хавбека.
Спортивный директор испанского клуба Рамон Родригес Мончи активно следит за французским рынком и, в частности, за «Монако». Клубы нередко проводят сделки друг с другом на протяжении последних нескольких трансферных окон.
Ранее стало известно, что 24-летний полузащитник попал в шорт-лист клуба из топ-6 испанского чемпионата. «Севилья» сейчас занимает 4-е место в турнирной таблице Ла Лиги.
В нынешнем сезоне Головин провел за «Монако» 14 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.