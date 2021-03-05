Канделаки о Дзюбе в сборной: «Он мог бы легко играть в каком-нибудь «Тоттенхэме». Он не хуже Миранчука и Головина по статусу»

Генеральный продюсер поделилась мнением о решении Станислава Черчесова вновь вызвать форварда Артема Дзюбу в сборную России и оставить его капитаном.

«Блестящий российский пианист Денис Мацуев (сразу скажу – без шансов на успех) предложил не обсуждать возвращение в сборную России.) Ну как такое не обсудить десяткам тысяч неравнодушных к Артему, сборной, «Зениту» людям? Причем неравнодушных ох как по-разному.

Разумеется, место Артема прямо сейчас – в главной команде нашей страны. Звезд с неба в последнее время не хватающей, а значит – нуждающейся в каждой звезде.

Дзюба мог бы с легкостью играть в каком-нибудь «Тоттенхэме», так что по своему статусу он ничем не хуже Миранчука и Головина. Вот есть у нас несколько топовых футболистов, и каждый должен быть в команде.

Ну и капитанскую повязку (ханжи – остыньте) Артем заслужил своей игрой на протяжении нескольких лет. С его авторитетом в сборной тоже полный порядок. Так за чем же стало дело?» – написала Канделаки в телеграм-канале.