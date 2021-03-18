Кокорин может вернуться к тренировкам в «Фиорентине» в пятницу

Нападающий «Фиорентины» близок к возвращению в строй.

30-летний футболист сегодня вернулся из Рима, где в течение нескольких дней проходил углубленное медобследование в клинике «Вилла Стюарт».

На сегодня запланирована встреча Кокорина с новым главным тренером «Фиорентины» .

Существует вероятность возвращения Кокорина в тренировочный процесс уже завтра, сообщили «РБ Спорт» в пресс-службе «Фиорентины».

Доктора команды должны еще раз оценить состояние футболиста, после чего для него будет разработана программа тренировок.

Пока нет точной информации относительно того, продолжит ли он заниматься индивидуально (что более вероятно) или же сможет провести часть занятия вместе с остальными игроками. Это будет решаться завтра.

Напомним, Кокорин получил травму прямой мышцы бедра в матче с «Ромой» 3 марта. После обследований выяснилось, что повреждение оказалось серьезнее, чем изначально предполагалось.

Кокорин сыграл 3 матча в Серии А после перехода из «Спартака», проведя на поле 79 минут. Статистику 30-летнего россиянина смотрите здесь.

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