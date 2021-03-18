Геннадий Орлов: «Акинфеев на голову выше всех остальных вратарей. Игорь, спасай нашу сборную!»

Журналист Геннадий Орлов вновь призвал вернуть вратаря ЦСКА в сборную России после матча с Мальтой (3:1).

«Пропущенный гол? Игрок Мальты пробил здорово, но ведь Шунин не успел среагировать. Мяч пролетел над руками. Возникают вопросы.

Я еще раз повторяю свою мысль. Надо уговаривать Игоря Акинфеева вернуться в сборную. Причем не только тренерам национальной команды, а всем нам. Игорь, спасай нашу команду! У тебя есть талант, ты держишь уровень. Он же на голову выше всех остальных голкиперов!

Не согласны? Появились молодые ребята Максименко, Сафонов – который, правда, сейчас вообще не играет. Но их нельзя сравнивать с Акинфеевым. То же самое можно сказать и про Дюпина.

И у Шунина реакция не та. Мяч же летит над тобой. Вспоминаю Володю Маслаченко. Какой он был реактивный! А Кавазашвили? Вот вы спросите у него, должен ли был Шунин выручить? Лунев не уверен в себе. Гильерме уже в сборную не вызывают», – сказал Орлов.