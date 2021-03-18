Дзюба забил 13 из 27 голов за Россию сборным с 100-го и ниже места в рейтинге ФИФА

Нападающий сборной России Артем Дзюба забил Мальте (3:1) свой 27-й гол за национальную команду.

13 из этих голов 32-летний игрок забил командам, занимающим 100-е или ниже место в рейтинге ФИФА: 5 – Лихтенштейну (181-е место в рейтинге), 4 – Сан-Марино (210), 1 – Молдове (177), 1 – Казахстану (122), 1 – Кипру (100) и 1 – Мальте (176).

Остальные 14 голов Дзюба забил Сербии (3 гола), Шотландии (3), Швеции (2), Коста-Рике (2), Саудовской Аравии (здесь и далее – 1 гол), Египту, Испании и Турции.

Лучшим бомбардиром сборной России является Александр Кержаков, забивший 30 голов за национальную команду.

Трижды экс-форвард «Зенита» забивал Андорре (151-е место в рейтинге), Лихтенштейну (181) и Люксембургу (98), дважды – Азербайджану и Эстонии (делят 108-е место). Таким образом, в ворота этих пяти команд он забил 13 мячей из 30.

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