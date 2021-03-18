Дзюба забил 27-й гол за сборную России и обошел Бесчастных. У Кержакова 30 мячей

Нападающий открыл счет в матче квалификации ЧМ с командой Мальты (1:0, первый тайм).

Теперь у форварда 27 голов в составе национальной команды.

Дзюба вышел на единоличное второе место, опередив (26 мячей) в списке лучших бомбардиров сборной за всю историю.

Первое место занимает Александр Кержаков (30 мячей).

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры российской команды.