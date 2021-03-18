«Хотел подписать Модрича в «Спартак», но не удалось. Привел Плетикосу». Черчесов о хорватах

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о переговорах с хорватскими футболистами в период, когда он работал в .

– Кого из хорватских игроков вы бы хотели видеть в своей команде?

– В свое время я привел в «Спартак», а также хотел пригласить юного Модрича. Увы, не удалось. То, как сложилась его карьера, заслуживает уважения. Модрич играл и продолжает играть за лучший европейский клуб, – заявил Черчесов.

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