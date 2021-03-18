Вальверде может пропустить матч «Реала» с «Ливерпулем» из-за мышечной травмы

Полузащитник «Реала» получил повреждение.

Как сообщает Marca, у 22-летнего хавбека мышечная травма, и он пропустит не менее двух недель. Его участие в первом матче с в четвертьфинале Лиги чемпионов (6 апреля) находится под большим вопросом.

В текущем сезоне Ла Лиги Вальверде провел 19 матчей, забив 3 мяча. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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