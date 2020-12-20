«Нельзя сравнивать расизм с ситуацией в Катаре». Вейналдум ответил журналисту, спросившему про BLM и погибших рабочих на стройках ЧМ-2022

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум вступил в перепалку с журналистом Паскалем Камперманом во время пресс-конференции.

Камперман поинтересовался у Вейналдума, почему он и другие игроки не выступают в защиту прав рабочих-мигрантов в Катаре, где пройдет ЧМ-2022, так, как выступали в случае с расизмом и движением Black Lives Matter.

«Это тяжело. С этим нужно что-то делать. Мы говорили об этом в команде. Мы считаем, что должны туда ехать, если пробьемся. Знаем, что сможем оказать большее влияние, если будем там.

Я узнал про эту историю, когда играл с на клубном ЧМ в Катаре. Многие игроки не в курсе ситуации, поэтому сложно делать какое-то заявление. Это другой вопрос, но, как и с расизмом, нам всем нужно с этим что-то сделать.

Не мы выбирали Катар как хозяина чемпионата мира, но мы можем привлечь к этому вниманию. Думаю, многие не осведомлены о происходящем. Знаю, что KNVB (Королевский футбольный союз Нидерландов – прим. Sports.ru) в какой-то момент не соглашался с этим, но 6,5 тысячи смертей... Не знаю. Думаю, это касается многих игроков», – сказал Вейналдум.

Однако в конце пресс-конференции футболист произнес другую речь, обращаясь к Камперману на повышенных тонах.

«Знаете, я все думал о вашем вопросе про расизм и [ситуацию в] Катаре... Вы вообще понимаете, что делаете? Сравнивать историю с расизмом с Катаром! Вы в буквальном смысле слова говорите, что если кто-то проявляет расизм к темнокожему человеку, нельзя за себя заступаться. Если мы собираемся играть в футбол в Катаре...

Это категорически неправильно. То есть вы фактически говорите, что если вас оскорбляют на расовой почве, нельзя за себя заступаться? Это нельзя сравнивать. Я сейчас подумал об этом, и это очень странно. Ситуация с расизмом очень сложная», – сказал Вейналдум.

Когда журналист отметил, что он не хотел сравнивать эти ситуации, Вейналдум отреагировал: «Вы сказали, чтобы это прозвучало именно так. И мне кажется, что это не очень правильно».

Более 6700 рабочих-мигрантов умерли в Катаре с момента получения страной права на проведение ЧМ-2022