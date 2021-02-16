Пирло о Серии А: «Преимущество «Интера» лишь в том, что он играет только в одном турнире»

Главный тренер высказался накануне матча с в 23-м туре Серии А.

«Мы вместе проанализировали, что произошло в матче с «Порту» (1:2), и знаем, что пошло не так. Повышать голос было незачем. Это можно делать тогда, когда команда не понимает, в чем ошиблась, но это не тот случай.

Завтра нам предстоит очень важная игра, нужно продолжать стремиться к завоеванию скудетто. «Кротоне» обыграть нелегко, не позволяйте их месту в таблице ввести вас в заблуждение.

еще испытывает болевые ощущения, и сроки его возвращения мы пока не можем оценить. Дибала тоже еще не восстановился. Есть проблемы и у Маккенни, но ему придется стиснуть зубы, потому что у нас нехватка игроков.

Мората и Кулусевски будут готовы завтра, как и Рэмзи. В воротах сыграет Буффон», – заявил Пирло.

«Я не думаю, что «Интер» – главный фаворит Серии А. Его преимущество лишь в том, что он не участвует в иных турнирах и проводит только один матч в неделю», – добавил Пирло.

«Интер» разгромил «Милан» (3:0) и лидирует в Серии А с 4-очковым отрывом