«Реал» может подписать Кейна, если не удастся купить Мбаппе или Холанда

«Реал» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.
Такая сделка возможна, если мадридскому клубу не удастся подписать ни форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, ни нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Преимуществом при переговорах с Кейном считается тот факт, что в сделке не будут задействованы посредники – общаться надо только с братом форварда Чарли. По этой причине сделка будет гораздо дешевле.
Также в сделку могут включить полузащитника Гарета Бэйла, который выступает в «Тоттенхэме» на правах аренды, пишет Cadena SER.
Англичанин забил 17 голов и сделал 13 результативных передач в 27 матчах АПЛ этого сезона. Полную статистику футболиста можно найти здесь.