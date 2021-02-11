«Реал» может подписать Кейна, если не удастся купить Мбаппе или Холанда

рассматривает вариант с приобретением нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Такая сделка возможна, если мадридскому клубу не удастся подписать ни форварда , ни нападающего дортмундской Эрлинга Холанда.

Преимуществом при переговорах с Кейном считается тот факт, что в сделке не будут задействованы посредники – общаться надо только с братом форварда Чарли. По этой причине сделка будет гораздо дешевле.

Также в сделку могут включить полузащитника Гарета Бэйла, который выступает в «Тоттенхэме» на правах аренды, пишет Cadena SER.

Англичанин забил 17 голов и сделал 13 результативных передач в 27 матчах этого сезона. Полную статистику футболиста можно найти здесь.