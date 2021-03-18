Соболев о чемпионстве «Спартака»: «Верю. Условно, «Зенит» проиграл, мы выиграли – и вот уже одно очко и никакого спокойствия у них»

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев верит, что команде удастся выиграть чемпионат России в этом сезоне.

– Верите ли, что «Спартак» в этом сезоне может стать чемпионом? С одной стороны, минус четыре от «Зенита» – не так много. С другой, в декабрьском очном матче в Питере между двумя командами была пропасть.

– Верю! Условно, в одном туре они проиграли, мы выиграли – и вот уже дистанция составляет очко. И уже никакого спокойствия у того, кто идет впереди, – сказал Соболев.

Сейчас «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда, набравшая 44 очка, отстает от лидирующего «Зенита» на 4 балла.

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