Соболев о чемпионстве «Спартака»: «Верю. Условно, «Зенит» проиграл, мы выиграли – и вот уже одно очко и никакого спокойствия у них»

Нападающий «Спартака» верит, что команде удастся выиграть чемпионат России в этом сезоне.

– Верите ли, что «Спартак» в этом сезоне может стать чемпионом? С одной стороны, минус четыре от – не так много. С другой, в декабрьском очном матче в Питере между двумя командами была пропасть.

– Верю! Условно, в одном туре они проиграли, мы выиграли – и вот уже дистанция составляет очко. И уже никакого спокойствия у того, кто идет впереди, – сказал Соболев.

Сейчас занимает второе место в турнирной таблице . Команда, набравшая 44 очка, отстает от лидирующего «Зенита» на 4 балла.