Соболев о покупке Porsche у Кокорина за 8 млн рублей: «Об этом мечтают все мужики. Но я уже наигрался и собираюсь продавать»

Нападающий рассказал о покупке автомобиля Porsche у за 8 миллионов рублей.

«Я был тогда молодым парнем, 22 года. Видел все эти крутые машины, чуть-чуть появились деньги... Конечно, я захотел.

Тем более Саша сделал очень хорошую скидку, и взял я ее в рассрочку. Не жалею, что купил: классная машина. Об этом мечтают все мужики.

У меня была возможность – я купил. Но, если честно, уже этим наигрался. Редко езжу на ней. И собираюсь продавать», – сказал Соболев.

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