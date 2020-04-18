Соболев о покупке у Кокорина Porsche за 8 млн рублей: «Должен ему еще 1,5 млн. Платил частями»

Нападающий , права на которого принадлежат «Крыльям Советов», подтвердил, что купил машину у .

– Давай про зарплату. Правда ли, что ребята в «Спартаке» отказываются понижаться на 40%?

– С нами ничего пока не обсуждали, просто сказали, что хотят урезать зарплату за май. Мы никакого ответа еще не давали – собрания команды не было.

– По моей информации, твоя зарплата в «Спартаке» около 1,2 миллиона евро. С первого кэша ты купил у Кокорина Porsche 911 за 8 лямов. Это правда?

– Ладно, чего греха таить, да, я взял у него поршак, но, опять же, взял, когда еще играл в «Крыльях». И не отдал до сих пор за него деньги. Я отдал часть. Мы договорились с ним, что буду отдавать частями, я еще должен 1,5 миллиона.

Сейчас зарплата придет – отдам остальное, за 3-4 месяца с ним рассчитаюсь. Сразу не отдал, потому что нет таких денег больших денег.

– Почему поршак, а не «Гелик», как у Джикии?

– У меня уже есть машина одна, семейная. Это мечта детства любого пацана – погонять на быстрой тачке, – сказал Соболев в интервью Евгению Савину на ютуб-канале «КраСава».

Соболев в «КраСаве»: признался, что в «Крыльях» поймал звездную болезнь, год назад чуть не перешел в «Лечче», купил у Кокорина Porsche за 8 млн