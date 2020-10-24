Соболев о покупке Porsche у Кокорина: «Всегда хотел такую машину. Впечатывает в сиденье – будто в самолете»

Нападающий рассказал о покупке автомобиля у форварда за 8 млн рублей.

– Вопрос от Кокорина. Здравствуйте, Александр. Скажите, пожалуйста, а правда, что вас считают самым негативным в команде?

– Ну нет. Ты посмотри на его выражение лица. Мне кажется, это он в команде самый негативный. Правда, посмотрите на него.

– Кокорин говорит, что ты вечно на все жалуешься и постоянно ворчишь.

– Да я спокойный. Да, в Counter-Strike могу что-нибудь сказать, но и мне тоже там пихают.

– Ты выплатил деньги Кокорину за Porsche, который купил у него?

– Да. Особо на нем, правда, не езжу – негде. Так, бывает, прокачусь изредка. В основном, стоит в паркинге.

– Крал взял себе «Ламбу» [Lamborghini] и сказал: «Мне нужна дорогая машина для того, чтобы показать молодым людям – тренируйтесь, и у вас когда-нибудь будет такая же». А зачем тебе Porsche?

– Просто всегда хотел такую. С детства любил Need for Speed (серия гоночных компьютерных игр – прим. Sports.ru), все эти быстрые, крутые тачки. Хотел понять ощущения в такой мощной машине. Была мечта. Исполнилась.

– И стоит того?

– Тебя впечатывает в сиденье – как будто в самолете. Очень круто, что тут говорить.

– У Кокорина недавно спросили: «Кем бы ты хотел себя видеть лет через 10?». Он ответил: «Лежать на Мальдивах на пляже». Ты тоже мечтаешь вести красивую жизнь напоказ?

– Не знаю. Я спокойно к этому отношусь. Специально ничего такого не делаю, не покупаю дорогого, – сказал Соболев.