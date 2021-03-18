💥 Олич возглавил ЦСКА

Новым главным тренером ЦСКА назначен Ивица Олич.
Московский клуб заключил с 41-летним специалистом контракт, детали которого не уточняются.
Уже сегодня его представят команде, после чего хорват проведет первую тренировку.
Он сменил на этом посту Виктора Гончаренко, который покинул команду накануне.
Олич выступал за ЦСКА в 2003-2006 годах, провел за армейцев 112 матчей и забил 41 гол. Он выиграл с командой 8 трофеев, включая Кубок УЕФА и 3 чемпионских титула в России.
Игровую карьеру экс-нападающий завершил в 2017 году. Тогда же он вошел в тренерский штаб сборной Хорватии.
ЦСКА, набрав 40 очков в 23 турах, занимает пятое место в таблице РПЛ, на 8 очков отставая от лидирующего «Зенита».
Фото: официальный сайт ЦСКА
Что мы знаем об Оличе-тренере?
Олич в ЦСКА, а где сейчас остальные из первого чемпионского состава?
«Помню все голы «Спартаку». Другие забыл, а эти помню». Олич мечтал вернуться в ЦСКА тренером – и много лет говорил о любви к команде