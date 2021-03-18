💥 Олич возглавил ЦСКА

Новым главным тренером ЦСКА назначен .

Московский клуб заключил с 41-летним специалистом контракт, детали которого не уточняются.

Уже сегодня его представят команде, после чего хорват проведет первую тренировку.

Он сменил на этом посту , который покинул команду накануне.

Олич выступал за ЦСКА в 2003-2006 годах, провел за армейцев 112 матчей и забил 41 гол. Он выиграл с командой 8 трофеев, включая Кубок УЕФА и 3 чемпионских титула в России.

Игровую карьеру экс-нападающий завершил в 2017 году. Тогда же он вошел в тренерский штаб сборной Хорватии.

ЦСКА, набрав 40 очков в 23 турах, занимает пятое место в таблице РПЛ, на 8 очков отставая от лидирующего «Зенита».

Фото: официальный сайт ЦСКА

Что мы знаем об Оличе-тренере?

Олич в ЦСКА, а где сейчас остальные из первого чемпионского состава?

«Помню все голы «Спартаку». Другие забыл, а эти помню». Олич мечтал вернуться в ЦСКА тренером – и много лет говорил о любви к команде