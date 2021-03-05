Президент «ПСЖ»: «Мы выбили великую «Барсу» и счастливы. Неймар и Мбаппе останутся у нас навсегда»

Президент «ПСЖ» высказался после выхода команды в 1/4 финала .

Парижане прошли «Барселону» по сумме двух встреч, обыграв каталонцев в гостях со счетом 4:1, а дома сыграв вничью со счетом 1:1.

«Выход в четвертьфинал Лиги чемпионов – это повод для гордости. Я уже забыл, что было четыре года назад (улыбается).

История останется историей, но мы хорошо сыграли и выбили великую «Барселону». Мы счастливы.

и Мбаппе – игроки «ПСЖ». Они останутся игроками «ПСЖ» навсегда», – заявил Аль-Хелайфи в интервью RMC Sport.

Сроки действующих контрактов бразильца и француза с «ПСЖ» истекают летом 2022 года. Клуб ведет переговоры о продлении соглашений с футболистами.

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