Куман после 6:1: «Барселона» сильно прибавила. Но и «Реал» стал лучше. Борьба за титул будет до самого конца»

Главный тренер «Барселоны» передал впечатления от крупной победы над (6:1) в 28-м туре .

«В плане физической формы команда чувствует себя очень хорошо. Играя так эффективно, мы можем значительно улучшить наши результаты.

Команда сильно прибавила в последнее время. Таков путь в борьбе за чемпионский титул Ла Лиги.

Но нужно говорить не только об . тоже сражается, «Реал» тоже стал лучше. Думаю, до самого конца будет идти борьба за титул.

Сегодня мы заслужили победу – были лучше соперника и доминировали», – сказал тренер.

768 матчей – Месси обошел Хави и обновил рекорд «Барселоны». Мы уже аплодируем стоя – и ждем вас 👏