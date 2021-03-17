Куман после 6:1: «Барселона» сильно прибавила. Но и «Реал» стал лучше. Борьба за титул будет до самого конца»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман передал впечатления от крупной победы над «Реал Сосьедад» (6:1) в 28-м туре Ла Лиги.
«В плане физической формы команда чувствует себя очень хорошо. Играя так эффективно, мы можем значительно улучшить наши результаты.
Команда сильно прибавила в последнее время. Таков путь в борьбе за чемпионский титул Ла Лиги.
Но нужно говорить не только об «Атлетико». «Реал Мадрид» тоже сражается, «Реал» тоже стал лучше. Думаю, до самого конца будет идти борьба за титул.
Сегодня мы заслужили победу – были лучше соперника и доминировали», – сказал тренер.
768 матчей – Месси обошел Хави и обновил рекорд «Барселоны». Мы уже аплодируем стоя – и ждем вас 👏