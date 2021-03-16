Резиуан Мирзов: «Рассчитываю вернуться в «Спартак». Хочется доказать, что не просто так туда попал»

Полузащитник сборной России Резиуан Мирзов выразил желание вернуться в по окончании аренды в «Химках».

«Как вы знаете, из «Спартака» попасть не получилось, поэтому делал все возможное, чтобы попасть в сборную из «Химок». Делал все для этого, верил. Получилось. Дальше надо работать и доказывать. Аренда к лучшему. Играл, мог показать свои качества.

Конечно, я рассчитываю вернуться в «Спартак». Руки не опускаю. Хочется доказать, что я не просто так туда попал. Когда я пришел в «Спартак», я был сам не похож на себя. Нужно было давать результат сразу, который я не мог дать. Потом тренера убрали, все поменялось», – сказал Мирзов.