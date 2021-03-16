Кануте о расизме: «Часто ко мне относятся не как к «черному», а как к «Кануте». Спортсмены привилегированы»

Бывший нападающий «Севильи» поделился мнением о том, какое влияние спортсмены могут оказывать на общество.

«Предже всего мы граждане и люди, а не спортсмены. Наша ответственность выходит за рамки обычной сферы деятельности. Наши действия – это средство достижения чего-то большего, это платформа.

Следует понять, что, даже говоря о расизме, мы привилегированы, ведь живем не в реальном мире, а в футбольном пузыре. Во многих местах ко мне относятся не как к «черному», а как к «Кануте». Я понял это там, где меня не узнавали. Случалось, что я видел ужасные вещи.

Если мы разумны, то понимаем, что привилегия включает в себя ответственность. Нужно правильно использовать эти блага, тогда мы сможем делать добро для тех, у кого нет таких возможностей», – сказал Кануте.