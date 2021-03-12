Кокорин не сыграет с «Миланом». Его нет в заявке «Фиорентины»

Теги Милан Фиорентина серия А Италия травмы Александр Кокорин Футбол

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит игру 28-го тура Серии А против «Милана» из-за травмы.

Россиянин, которому вчера исполнилось 30 лет, не вошел в заявку «Фиорентины» на игру.

Сообщалось, что из-за повреждения форвард пропустит 3 ближайших матча чемпионата, однако клуб не предоставлял официальную информацию о характере травмы и сроках восстановления игрока.

Кокорин провел 3 матча за «фиалок» в Серии А, не отметившись результативными действиями. Полную статистику футболиста можно найти здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья