Карло Анчелотти: «В «Реале» не говорил о Месси с игроками – они были бы напуганы. Так же и с «Ман Сити» – надо сосредоточиться на себе»

Главный тренер рассказал о подготовке к матчу 1/4 финала Кубка Англии против «Манчестер Сити».

«Мы много играли против Месси, когда я работал в . Это один из сильнейших футболистов. Не надо говорить о нем со своими игроками. Это их напугает.

Вот я стараюсь и о слишком много не говорить. Все знают, насколько это качественная команда, насколько умелые там парни. Надо сосредоточиться на том, что надо сделать нам самим.

Я доволен тем, как мы работали на тренировках. Не знаю, сможем ли мы так же здорово проявить себя во время матча, но я на это надеюсь», – сказал Анчелотти.

«Эвертон» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 20:30