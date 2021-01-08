Левандовски и Нойер получают больше всех в Бундеслиге – 1,7 млн евро в месяц, Флик – лидер среди тренеров (L’Equipe)

L’Equipe составила рейтинг самых высокооплачиваемых игроков и тренеров клубов немецкой Бундеслиги.
Больше всех среди футболистов чемпионата Германии зарабатывают в «Баварии».
Лидеры – форвард Роберт Левандовски и вратарь Мануэль Нойер с зарплатами 1,7 млн евро в месяц (сумма указана до уплаты налогов).
В топ-5 также входят игроки мюнхенского клуба: Лерой Сане – 1,5 млн, Томас Мюллер – 1,3 млн и Люка Эрнандес – 1,1 млн.
Среди тренеров больше всех получает Ханс-Дитер Флик («Бавария», 0,58 млн евро в месяц), второе место занимает Петер Бос («Байер», 0,29 млн), третье – Юлиан Нагельсманн («РБ Лейпциг», 0,25 млн).