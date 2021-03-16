«Химки» – лучшая команда РПЛ по итогам 15 последних туров. У них 32 очка, у «Зенита» – 31

выиграли у «Рубина» (3:1) в 23-м туре чемпионата России.

Подмосковный клуб набрал больше всех очков за последние 15 туров . У «Химок» 10 побед за последние 15 игр, 2 ничьих, 3 поражения и 32 балла.

У за этот отрезок 31 очко, затем идут «Локомотив» (28 очков), «Спартак» (27) и «Рубин» (26).

Кроме того, «Химки» за этот отрезок пропустили 14 голов – меньше всех. У «Зенита» и «Сочи» по 16 пропущенных мячей.

«Химки» выиграли больше всех матчей (10), у «Зенита» и «Локо» по 9 побед. У них также 3 поражения – меньше только у Зенита (2).

Стоит отметить, что все эти 15 матчей команда провела под руководством , который сменил Дмитрия Гунько в сентябре прошлого года.

«Химки» – лучшая команда РПЛ прямо сейчас. А ведь в 8-м туре они получили 2:7 от «Краснодара» и стояли на вылет