Йордан Ларссон: «Спартак» – самый большой клуб в России. Сделаем все от нас зависящее, чтобы быть первыми»

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Нападающий «Спартака» Йордан Ларссон прокомментировал победу над «Уралом» (5:1) в 23-м туре РПЛ.

Швед оформил дубль в матче.

«Простых игр не бывает, в какой-то день у тебя получается, в какой-то день – нет. В этом матче у нас все получилось, мы очень хорошо играли. Нам удалось держать высокий прессинг, контролировать мяч, поддерживать неплохой ритм игры. Создали много моментов, которые реализовали.

Из-за нашего высокого прессинга соперник был вынужден играть длинными передачами вперед, где наши защитники были на месте и выигрывали подборы. Поле было не очень хорошего качества, что тоже привело к ошибкам соперника. 

Безусловно, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы быть первыми. «Спартак» – самый большой клуб в России, и мы должны бороться за высокие места. 

Какой из моих голов «Уралу» считаю лучшим? Выберу гол со штрафного, потому что я вообще не помню, забивал ли я в своей карьере со штрафного», – сказал Ларссон в эфире «Матч Премьер». 

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