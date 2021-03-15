Тедеско про чемпионство «Спартака»: «Не задумываюсь ни на секунду. До конца 7 матчей, все может случиться»

Главный тренер сказал, что не думает о победе в чемпионате России.

После 23 туров «Спартак» отстает от идущего первым «Зенита» на 4 очка.

— Думаете ли о чемпионстве? Говорите ли об этом внутри команды? Есть ли цель выиграть чемпионат?

– Нет, не задумываюсь ни на секунду. До конца еще 7 матчей, в России все может случиться: любой может выиграть у любого. Таблица очень плотная. Мы работаем день за днем, тренировку за тренировкой.

С «Ростовом» будет непросто. Сейчас пауза на сборные, многие уезжают и вернутся буквально перед матчем. Будет непросто готовиться к следующей встрече. На таблицу смотреть еще рано, – сказал Тедеско.