«Красный против расизма». «Бавария» сделала специальные капитанские повязки для всех команд в системе

проведет антирасисткую кампанию по случаю годовщины со дня основания инициативы «Rot gegen Rassismus» («Красный против расизма» – прим. Sports.ru).

Клуб выпустил специальные капитанские повязки с этим лозунгом. Вратарь основной команды , полузащитник женской «Баварии» Лина Магулль и хавбек «Баварии-2» Николас Фельдхан будут носить эти повязки.

Как сказано в заявлении мюнхенского клуба, эта акция нацелена на то, чтобы подать пример толерантности и космополитизма, а также исключить дискриминацию на матчах.

Президент «Баварии» Герберт Хайнер заявил: «Мы хотим сделать так, чтобы лозунг «Красный против расизма» просматривался во всех наших командах. В то же время эта акция окажет внутренний эффект. Это не разовое мероприятие, а скорее часть нашей клубной культуры.

Будучи космополитичным клубом, «Бавария» выступает за толерантность, а также против дискриминации всех видов. Выступать против расизма – это вносить реальный вклад в дело борьбы с ним. Это означает, что мы самокритичны и заинтересованы в обмене мнениями, готовы понимать друг друга и действовать.

«Бавария» хочет внести свой вклад в развитие общества, привлекая внимание людей к этой теме».

Фото: сайт «Баварии»