Фабио Капелло: «Роналду освобожден от обороны и не возвращается назад. Современные команды так не работают»

Бывший главный тренер , «Милана» и «Реала» высказался о причинах неудачного выступления итальянских клубов в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

«Роналду очень хорош, но он освобожден от игры в обороне и не возвращается назад. В современных командах это так не работает, все футболисты бегут назад после потери.

Футбол – это не просто про возвращение мяча к вратарю. Это то, что ведет к атакующему, быстрому и агрессивному футболу. Для этого, однако, нужны мастерство и характер, нужны ресурсы.

Лучшие игроки уехали в Англию и Германию. Результат очевиден», – сказал Капелло.

Впервые с 2016 года ни один итальянский клуб не вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Ювентус» вылетел от «Порту», «Аталанта» – от «Реала», «Лацио» – от «Баварии». «Интер» же занял последнее место в своей группе .