«Реал» впервые прошел дальше «Ювентуса» Роналду в ЛЧ

«Реал» выбил «Аталанту» (4:1 по сумме матчей) и прошел в четвертьфинал .

«Ювентус», за который выступает бывший форвард мадридцев , вылетел на стадии 1/8 финала стадии от «Порту» (1:2, 3:2).

Таким образом, «Реал» впервые за три последних сезона прошел в этом турнире дальше, чем туринцы с Роналду.

Португалец ушел из «Реала» летом 2018 года после трех подряд побед в ЛЧ.

В сезоне-2018/19 испанская команда вылетела от «Аякса» в 1/8 финала ЛЧ, «Ювентус» – в 1/4 финала от тех же амстердамцев.

В сезоне-2019/20 дважды проиграл в 1/8 финала, на этой же стадии по сумме двух встреч уступил «Лиону».