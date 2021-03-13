«Реал» впервые прошел дальше «Ювентуса» Роналду в ЛЧ

«Реал» выбил «Аталанту» (4:1 по сумме матчей) и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
«Ювентус», за который выступает бывший форвард мадридцев Криштиану Роналду, вылетел на стадии 1/8 финала стадии от «Порту» (1:2, 3:2).
Таким образом, «Реал» впервые за три последних сезона прошел в этом турнире дальше, чем туринцы с Роналду.
Португалец ушел из «Реала» летом 2018 года после трех подряд побед в ЛЧ.
В сезоне-2018/19 испанская команда вылетела от «Аякса» в 1/8 финала ЛЧ, «Ювентус» – в 1/4 финала от тех же амстердамцев.
В сезоне-2019/20 «Реал» дважды проиграл «Манчестер Сити» в 1/8 финала, «Ювентус» на этой же стадии по сумме двух встреч уступил «Лиону».