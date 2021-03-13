«Реал» впервые прошел дальше «Ювентуса» Роналду в ЛЧ

Теги Лион Аталанта Криштиану Роналду Аякс Ювентус Манчестер Сити Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Реал» выбил «Аталанту» (4:1 по сумме матчей) и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Ювентус», за который выступает бывший форвард мадридцев Криштиану Роналду, вылетел на стадии 1/8 финала стадии от «Порту» (1:2, 3:2).

Таким образом, «Реал» впервые за три последних сезона прошел в этом турнире дальше, чем туринцы с Роналду.

Португалец ушел из «Реала» летом 2018 года после трех подряд побед в ЛЧ.

В сезоне-2018/19 испанская команда вылетела от «Аякса» в 1/8 финала ЛЧ, «Ювентус» – в 1/4 финала от тех же амстердамцев.

В сезоне-2019/20 «Реал» дважды проиграл «Манчестер Сити» в 1/8 финала, «Ювентус» на этой же стадии по сумме двух встреч уступил «Лиону».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья