«Это последний год Роналду в «Юве». Критика в его адрес после ЛЧ была чрезмерной, он лучший форвард мира». Скиллачи о португальце

Бывший игрок «Ювентуса» поделился мнением о перспективах нападающего в клубе.

«Мне кажется, что это последний год Роналду в . Я не знаю, предложит ли «Ювентус» ему новый контракт, но Роналду точно не потребуется много времени, чтобы найти себе новый клуб.

Критика после вылета из чемпионов в его адрес была чрезмерной. Это лучший нападающий мира, но и у него может случиться плохой матч. «Юве», возможно, столкнулся с недооценкой соперника.

Криштиану отдаст все силы и ради самого себя, и ради клуба. Он захочет показать, что матчи с были просто неудачей», – сказал Скиллачи в интервью La Gazzetta dello Sport.

В этом сезоне португалец забил 23 мяча в 23 играх Серии А. Его полную статистику можно изучить здесь.

Зидан рад бы вернуть Роналду: «Реал» потратил 300 млн на его замену – шестеро в сумме забили 35 голов. А у Криша в «Юве» – 95

Роналду может вернуться в «Реал». Похоже, «Ювентус» не против – сделка будет выгодной для всех