«Это последний год Роналду в «Юве». Критика в его адрес после ЛЧ была чрезмерной, он лучший форвард мира». Скиллачи о португальце

Бывший игрок «Ювентуса» Сальваторе Скиллачи поделился мнением о перспективах нападающего Криштиану Роналду в клубе.
«Мне кажется, что это последний год Роналду в «Ювентусе». Я не знаю, предложит ли «Ювентус» ему новый контракт, но Роналду точно не потребуется много времени, чтобы найти себе новый клуб.
Критика после вылета из Лиги чемпионов в его адрес была чрезмерной. Это лучший нападающий мира, но и у него может случиться плохой матч. «Юве», возможно, столкнулся с недооценкой соперника.
Криштиану отдаст все силы и ради самого себя, и ради клуба. Он захочет показать, что матчи с «Порту» были просто неудачей», – сказал Скиллачи в интервью La Gazzetta dello Sport.
В этом сезоне португалец забил 23 мяча в 23 играх Серии А. Его полную статистику можно изучить здесь.
Зидан рад бы вернуть Роналду: «Реал» потратил 300 млн на его замену – шестеро в сумме забили 35 голов. А у Криша в «Юве» – 95
Роналду может вернуться в «Реал». Похоже, «Ювентус» не против – сделка будет выгодной для всех