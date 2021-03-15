10 апреля стартует новый сезон любительской лиги AFL. Формат – 8 на 8

10 апреля начнется новый сезон любительской футбольной лиги AFL.

Матчи турнира проходят в формате 8 на 8. В этом сезоне будут вестись прямые трансляции всех игр, после каждого матча будет выпускаться фотоотчет.

Всем участникам предоставят медицинскую страховку и бесплатную воду, а на каждой игре будет присутствовать администратор и медицинский работник.

В июне в Сочи пройдет Чемпионат мира AFL среди любителей. С 3 по 9 июня состоятся матчи среди детей, а с 10 по 15 июня – среди мужчин, женщин и ветеранов.