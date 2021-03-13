Казарцев об игре «Спартак» – «Сочи»: «Я внутренне не готов признать, что ошибся»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Василий Казарцев видеоповторы Сочи Футбол

Арбитр Василий Казарцев, работавший на скандальном матче РПЛ «Спартак»«Сочи» (2:2), заявил YouTube-каналу «Sports Интервью», что не считает ошибкой назначение пенальти в ворота красно-белых в той игре.

«Я внутренне не готов признать, что я ошибся. Если бы я, глядя на момент, поднял две руки вверх и сказал: «Блин, я ошибся», то на следующий день были бы извинения. 

Я эмоциональный человек, но внутри меня сидит эта справедливость. Если я ошибся, я готов признать свою ошибку», – сказал Казарцев.

В августе 2020 года Казарцев прошел проверку на полиграфе. В сентябре он был отстранен от работы в РПЛ до 2021 года, сейчас судья получает назначения.

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