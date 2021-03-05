«Малафеев сказал: «Сколько тебе дать на пенсию?» Денисов о несостоявшемся возвращении в «Зенит»

Бывший полузащитник рассказал о несостоявшемся возвращении в питерский клуб в 2019 году.

«Раздался звонок от , он тогда был еще у власти в «Зените».

Он мне сказал: «Игорь, как ты считаешь, сколько тебе дать на пенсию?» Я тогда подумал: «Опа! Это как минимум для меня неправильно. Какая мне пенсия?!»

Я со своей выносливостью и сейчас мог бы спокойно играть. Но когда так Слава мне сказал, мне даже больно было осознавать, что у меня где-то мелькнула мысль о возвращении в «Зенит». А он этими словами убил меня, убил желание вернуться в «Зенит».

Понятно, у «Зенита» не было желания звать меня обратно играть в футбол. Но получилось будто: «Подкинем тебе деньжат, а ты сиди на замене и не вякай». Это не для меня и не ко мне», – заявил Денисов.

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