Станислав Черчесов: «Рады, что Смолов забивает, но у нас есть Ионов, Жемалетдинов, Головин»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил решение не вызывать форварда «Локомотива» на мартовские матчи отбора ЧМ-2022.

«Рады, что Смолов забил два гола в двух матчах. Но у нас есть Ионов, Жемалетдинов, Головин, которые могут сыграть второго нападающего. Сейчас у нас три игры.

А Баринов и Смолов проведут нормальный сбор с «Локомотивом», чтобы поддержать свою форму на высоком уровне и потом дать нам еще пищу для размышлений. Но мы рады, что Федор здоров и забивает», – сказал Черчесов.

Дзюба, Заболотный, Соболев, Мирзов, Дюпин, Миранчук и Головин вызваны в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022