Месси более открыт к тому, чтобы остаться в «Барсе», чем раньше. Ему не нравятся слухи о «ПСЖ»

Будущее нападающего , срок контракта которого с «Барселоной» истекает летом, остается неопределенным.

Аргентинец пока не решил, где продолжит карьеру. Однако Marca со ссылкой на источники в каталонском клубе пишет, что сейчас Месси относится к идее о том, чтобы остаться в «Барсе», более положительно, чем раньше. Окружение игрока не стало опровергать эту информацию.

Форвард действительно хотел сменить клуб, когда президентом «Барсы» был Жозеп Бартомеу, но сейчас ситуация изменилась. Месси намерен дождаться результата выборов, которые пройдут 7 марта, чтобы обсудить с новым президентом свое будущее.

Как сообщается, раздражение Месси по поводу постоянных слухов о том, что он готов сменить клуб, растет.

Ему не понравились недавние комментарии от спортивного директора , а также от игроков команды. Также он не оценил обложку France Football, на которой была опубликована его фотография в форме французского клуба.

В этом сезоне 33-летний футболист забил 18 голов в 22 матчах . Его статистику можно изучить здесь.