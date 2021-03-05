Леонардо об интересе к Месси и Роналду: «Всех топ-игроков связывают с «ПСЖ», это хорошо, но переговоров нет»

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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал информацию об интересе к форварду «Барселоны» Лионелю Месси и нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.

О Месси

«У нас в планах нет ничего, кроме продления контракта с нынешними игроками. Пока планов нет.  Мы обязаны оценить финансовые результаты по итогам сезона».

О Роналду

«Мы рады, что «ПСЖ» почти всегда упоминается во всех новостях. Это хорошо. Трансферный рынок очень изменчив, на нем есть движение.

«ПСЖ» – очень привлекательный клуб. Всех топ-игроков связывают с «ПСЖ». Это нужно ценить. Мы всегда можем пообщаться с топ-игроками, которые хотели бы перейти к нам. Но переговоров о приходе новых игроков нет», – сказал Леонардо.

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